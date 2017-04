Video: Auge in Auge mit einer Lawine

Nepal wird immer wieder von Erdbeben heimgesucht. Diese Erdbeben können auch zusätzlich Lawinen auslösen. So auch in diesem Video, in dem einmal ein Paar beim Hiken unterhalb des Mount Everest überrascht wird. Und auch die Camps der Bergsteiger werden nicht verschont.

Das stelle ich mir als echten Alptraum vor. In einer bergigen Gegend unterwegs zu sein, und von einem Erdbeben überrascht zu werden. Und dieses Erdbeben löst zusätzlich Lawinen aus, welche für die Menschen unterhalb der Gipfel eine erhebliche Gefahr darstellen. Aus den Schilderungen der Betroffenen spricht das Grauen, dass man in einer Situation wie dieser wohl erlebt.