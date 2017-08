Der Tyrannosaurus rex konnte nicht laufen!

In letzter Zeit gab es wieder einige neue Studien zur Höchstgeschwindigkeit, die ein Tyrannosaurus rex erreichen konnte. Nach den Ergebnissen müssen alle Liebhaber der „Jurassic Park“-Filme ganz tapfer sein. Der große Raubsaurier war vermutlich langsamer als wir Menschen. Und schon gar nicht konnte er einem wegfahrenden Geländewagen hinterher sprinten.

Wenn wir vor einem Skelett eines Tyrannosaurus rex stehen, dann sehen wir nicht nur die mächtigen Kiefer und stabilen, großen Zähne. Wir sehen auch enorme Hinterbeine mit ihren mächtigen Muskelansätzen. Kurz gesagt, wir sehen ein schnelles Raubtier, und vermutlich sagt uns irgendwas in unserer Primatenseele: renn, renn so schnell du kannst! So ein großes Raubtier verdient eben unsere ganze Aufmerksamkeit.

Aber wir stehen eben nur vor einem Skelett. Das mag für unsere Primatenseele beruhigend sein (der hier wird uns nicht mehr verfolgen und fressen wollen!), aber dafür haben wir auch ein Problem: Der hier wird sich nicht mehr bewegen.

Starke Beine

Das Skelett eines Tieres kann uns manches verraten, aber manches muss man sich auch erst erarbeiten. So haben sich Paläontologen, die sich mit dem Skelett vom T-rex befassten, sehr schnell die enormen Muskelansätze an seinen Beinknochen erkannt. Diese und die Form und Festigkeit der Knochen schienen auf einen agilen Jäger hinzudeuten. Die Schätzungen über seine Höchstgeschwindigkeit beliefen sich dabei auf gut 65 km/h. Vermutlich basiert auch die bekannte Szene aus „Jurassic Park“ auf diesen Angaben. Ein Tyrannosaurus rex verfolgt die Helden, die in einem Geländewagen mit Vollgas fliehen.

Ein Alptraum für unsere Primatenseele: Ein tonnenschwerer, zähnestarrender Raubsaurier, der hinter uns her läuft. Kein entkommen, oder doch?

Möglicherweise, denn neuere biomechanische Modellierungen zeigen, dass der T-rex vermutlich nicht so schnell war, dass er einen Fahrzeug folgen konnte. Das würde auch unserer Alltagserfahrung nicht unbedingt widersprechen. Es sind gerade die mittelgroßen Tiere, welche sehr schnell laufen. Sehr große Tiere sind hingegen sind meist deutlich langsamer. Diesen Überlegungen zu Folge lag die Höchstgeschwindigkeit des T-rex vermutlich mehr im Bereich 25 bis 40 km/h.

Der Tyrannosaurus rex als Geher

Eine aktuelle Studie hatte nicht nur die Muskeln im Visier, sondern auch die Festigkeit seiner Knochen. Immerhin würde die Bewegung von rund 5-6 Tonnen Lebendgewicht einiges von den Knochen abverlangen. Demzufolge konnte der König der Tyrannenechsen überhaupt nicht laufen, sondern war nur zu schnellem Gehen in der Lage. Demnach wäre er höchstens 18 km/h schnell. Ein Mensch könnte ihn durchaus abhängen, auch wenn man kein Weltklasse-Sprinter ist.

Biomechanisches Modell eines schnell gehenden Tyrannosaurus rex. Dies war nach Sellers et al. (2017) vermutlich die Höchstgeschwindigkeit.

Das ist möglicherweise noch nicht das Ende vom Lied. Denn je mehr wir über den T-rex herausfinden, desto genauer können die biomechanischen Computermodelle werden. Vermutlich wird sich die Höchstgeschwindigkeit aber um den Wert herum bewegen.. Das bedeutet, dass ein schnell laufender Mensch wohl vor einem T-rex hätte flüchten können, wären sie aufeinander getroffen.

Die Höchstgeschwindigkeit ist unwichtig

Aber bedeutet das gleichzeitig das Ende für den T-rex als aktiver Jäger? Nicht unbedingt. Denn zur erfolgreichen Jagd ist nicht nur die erreichbare Höchstgeschwindigkeit wichtig. Oft ist es ja sogar so, dass Jäger in dieser Hinsicht ihrer Beute sogar unterlegen sind. Löwen und Tiger können, im Gegensatz zum Geparden etwa, ihre Beute zumindest auf mittlere Distanz nicht einfach überholen.

Polarbären, Komodowarane, Schlangen, Krokodile und nicht zuletzt wir Menschen sind auch nicht als überragende Sprinter bekannt. Es gibt sogar Schnecken, die extrem räuberisch sind und sogar Fische attackieren. Jede dieser Arten benutzt eine andere Taktik, um an ihre Beute zu kommen. Sei es der Überraschungsangriff aus dem Hinterhalt, Ausdauer oder soziales Verhalten. Es gibt mehr Möglichkeiten, um seine Beute zu erlegen. Außerdem spielt ja nicht nur die Höchstgeschwindigkeit der Jäger eine Rolle. Wir brauchen die selben Daten auch für die potentielle Beute. Mag uns 18 km/h langsam erscheinen, wäre sie für Beute im Schritttempo wohl ausreichend.

Immerhin waren sowohl der Gesichtssinn als auch der Geruchssinn des T-rex vermutlich gut ausgebildet. Es besteht hier durchaus die Möglichkeit, dass ein aus dem Hinterhalt ausgeführter Angriff ausreichte, um danach eventuell seiner verblutenden Beute auf der Spur zu bleiben. Ganz ähnlich jagen z.B. heute die Komodowarane. Gut, bei diesen spielt Gift noch eine gewisse Rolle. Aber das Gebiss des T-rex war ebenfalls ausgelegt, dem Opfer möglichst schwere Verletzungen zuzufügen (zugegeben, ist eine Spekulation von mir).

unterschiedliche Jagdstrategien?

Es gibt auch die Möglichkeit, dass jugendliche Tyrannosaurier eventuell schneller waren und bei ihrer Jagd mehr auf Geschwindigkeit setzten, als erwachsene Tiere. Das Jagdverhalten könnte sich mit zunehmenden Alter gewandelt haben. Denn nicht nur die Beine der jugendlichen Tyrannosaurier scheinen auf mehr Geschwindigkeit hinzudeuten. Auch ihr Kopf und ihre Zähne waren etwas anders, leichter geformt. Die enorme Bisskraft scheint sich erst mit zunehmenden Alter entwickelt zu haben.

Das Bild des Tyrannosaurus hat sich in den letzten Jahren immer wieder gewandelt, und es wird sich sicher auch in Zukunft noch weiter tun. Je mehr wir über diese faszinierenden Tiere herausfinden, desto runder wird unser Bild. Ich bin gespannt, was da noch kommen mag.

Sellers WI, Pond SB, Brassey CA, Manning PL, Bates KT. (2017) Investigating the running abilities of Tyrannosaurus rex using stress-constrained multibody dynamic analysis. PeerJ 5:e3420 https://doi.org/10.7717/peerj.3420