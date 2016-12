Erdrutsch am Big French Creek, Kalifornien

Bereits am 12. Dezember hat sich ein Erdrutsch am Big French Creek in Kalifornien zugetragen.

Ich finde Videos von Erdrutschen immer wieder faszinierend. Und auch diese beiden hier sind da nicht anders. Vor allem das erste von Kevin Erwin ist bemerkenswert. Es zeigt einen größeren Erdrutsch am Big French Creek in Kalifornien. Augenscheinlich war die Straße unterhalb des instabilen Hangbereichs bereits gesperrt. Das wirklich interessante an dem Video ist, dass es auch die Zeit vor dem eigentlichen Ereignis gut abbildet. Man kann sehr gut erkennen, wie der hang langsam immer mehr an Stabilität einbüßt. Schließlich gerät auch der große, im Hang liegende Felsblock in Bewegung und rollt über die Straße zu Tal. Die enorme Wucht des Aufpralls der großen Felsmasse kann man sehr gut erahnen.

Das Video von Kevin Erwin



Ein weiteres Video von J2R2J vom selben Ereignis



via Landslide Blog